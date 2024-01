Il consiglio di Monaco a Sinner | “Non andare a Sanremo | non se lo meritano Meglio Medvedev che Zverev”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Stiamo per giungere all’ultimo atto di un torneo che potrebbe essere storico per il tennis italiano: gli Australian Open si concluderanno domenica con la finale tra Daniile Jannik. L’azzurro è riuscito a conquistare l’accesso alla sfida conclusiva grazie ad una performance mostruosa in semifinale con la quale ha battuto in quattro set il numero uno al mondo Novak Djokovic. A commentare la prestazione dell’altoatesino il telecronista di Eurosport Guidoa TennisMania. Prima di parlare della partita: “Sull’aspetto di com’è lui come personaggio devo fare un po’ di autocritica. Non ho capito a pieno il valore del ragazzo, della persona, dei valori e dell’intelligenza che si trasferisce anche con grande umanità. La maturità si era capita. Mi stupivo fino a un po’ di tempo fa dellamania. Facevo ...