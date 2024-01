Il Cem assume autisti Il colosso dei rifiuti investe e guarda avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Non c’è sviluppo senza personale" e Cem, ilpubblico deia cavallo fra hinterland e Brianza, non intende rinunciare a espandersi. Adesso, per continuare la corsa verso la taglia "extra-large" cercada inserire full-time e a tempo indeterminato in organico. Ai futuri addetti - le candidature devono essere presentate entro il 5 febbraio - il compito di occuparsi di raccolta differenziata. Inflazione e aumenti non fermano la crescita dell’azienda, il presidente Alberto Fulgione e il Cda sono al lavoro per evitare rincari sulle tariffe. Possono contare su conti in ordine, il contesto non è facile, eppure i ricavi della società sono saliti a 89 milioni (+3 milioni). Nonostante un quadro complesso, "è ferma la volontà della governance di non ritoccare i costi dei servizi di igiene urbana". Ma lo è anche quella ...