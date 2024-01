Il Canto della Libertà | arriva in Italia il controverso film Usa | l’intervista alla distributrice

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo il grande successo ottenuto negli Usa,anche inSound of Freedom, iltratto dstoria vera di un agente dell’Fbi che lascia il lavoro per smantellare una rete di trafficanti di bambini. Il titolono è Iled è diretto da Alejandro Montevederde, con un cast d’eccellenza, composto da Jim Caviezel che interpreta Tim Brd, il protagonista, il premio Oscar Mira Sorvino nel ruolo di Katherine Brd e Bill Camp nelle vesti di Vampiro, il braccio destro dell’agente dell’Fbi. IlLiberta? (Ufficio Stampa) – cityrumors.itSound of Freedom è un intenso thriller d’azione prodotto da Eduardo Verástegui, e narra la storia di Tim ...