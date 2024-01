Il campo di concentramento di Fossoli | cos’era e perché gli italiani sono responsabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Carpi), 27 gennaio 2024 – Uno dei punti cardine della Giornata della Memoria in Emilia Romagna è certamente ildiche fu costruito nel 1942 dal Regio Esercito per imprigionare i militari nemici catturati nelle operazioni in Nord Africa. Dal dicembre del 1943 è trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana indiper ebrei. La prima deportazione Dal marzo del 1944 nel sito, a una manciata di chilometri da Carpi – dal qualepassati Primo Levi, Nedo Fiano e tanti altri ebreie non solo – diventa un Polizei und Durchgangslager, undi polizia utilizzato dalle SS come anticamera dei Lager nazisti a cui si affianca ildella Repubblica Sociale. “La deportazione da ...