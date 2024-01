Il Bologna prova ad accendere le luci a San Siro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’obiettivo è riprendere a correre. Iltorna a Sandove, in questa stagione, ha raccolto alcune delle maggiori soddisfazioni. Il 2-2 in campionato con l’Inter, dopo essersi trovato sotto 2-0, con il rigore trasformato da Riccardo Orsolini e poi con il gioiello di Joshua Zirkzee, capace, con le finte di corpo, di mandare in tilt la migliore difesa del campionato. E come dimenticare la dolce notte di Coppa Italia? Tempi supplementari, la rete del vantaggio nerazzurra realizzata da Carlos Augusto e poi il pareggio di Sam Beukema e il sorpasso di Dan Ndoye. Due gol, manco a dirlo, ispirate dall’estro di Zirkzee. E proprio Zirkzee (come Thiago) del resto, sarà uno degli osservati speciali. Il Milan guarda al futuro tanto per il ruolo di centravanti – e Joshua piace assai – quanto per quello del tecnico. E Thiago ha il profilo giusto, in ...