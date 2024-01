“Ignorante | una cosa orrenda” Putiferio su Beatrice al Grande Fratello | l’accusa più grave

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bufera alconaccusata da una parte del pubblico per alcune sue affermazioni. In molti ci hanno visto una sorta di discriminazione, ma il web si è immediatamente spaccato perché i fan dell’attrice hanno subito rispedito al mittente quelle accuse ritenute ingiuste. C’è stato un dialogo tra lei e Stefano ed è scoppiato il. Infatti, alstava conversando con Stefano quando ha tirato fuori un argomento delicato. C’è chi non ci ha visto assolutamente malizia né offese nei confronti del gieffino, invece alcuni utenti hanno subito attaccato la concorrente. E non sappiamo se nella prossima puntata in diretta Alfonso Signorini vorrà chiedere spiegazioni su questo fatto. Leggi anche: “Ahia, mi hai ferita”. ...