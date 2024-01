I troppi episodi di antisemitismo fanno insorgere la Lega | ecco il ddl

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lasi muove contro l'. È stato infatti depositato a palazzo Madama dal capogruppo Massimiliano Romeo e dai senatori Giorgio Bergesio e Ettore Pirovano. «Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall'organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai digià presenti in tutta Europa (documentati per l'Italia dal CDEC e dall'Eurispes) - sottolineano i senatori leghisti - si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell'odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi. La moltiplicazione diantisemiti si è in parte fondata, analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l'Olocausto, sul negazionismo delle violenze, soprattutto ...