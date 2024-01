I tatuatori dei calciatori | «sono molto sensibili | non vogliono soffrire Scelgono la crema anestetica»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel mondo deic’è al momento una sola garanzia, i tatuaggi. Quasi nessuno di loro non ne ha, fa eccezione l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori che ha confermato che non ne farà mai perché non gli piacciono. Nel mondo dei tatuaggi cidue, Alberto Marzari e Valentino Russo, chei preferiti dai campioni. Entrambi, ospiti della Milano Tattoo Convention in corso al Superstudio Maxi,stati intervistati da Sport Week e hanno raccontato alcune curiosità sui propri clienti IdeiRusso ad esempio ha cominciato a tatuarecon Mazzocchi «Mi ciritrovato. Un giorno mi ha contattato un barbiere di Napoli che faceva i capelli a Mazzocchi del Parma dicendomi che ...

E allora arrivano i tatuatori di fiducia, quelli che sei certo che non sbaglieranno nulla e che sapranno anche difendere la tua privacy. Tra i preferiti dei calciatori ci sono Alberto Marzari e ...Telefonate clandestine e tatuaggi illegali dietro le sbarre, proprio come nei film o nei reality sui reclusi in cella. È però successo sul lago di Como, in una piccola casa circondariale di provincia, ...Nascosti alla vista, camuffati per dimenticare, segno indelebile di un passato da sopravvissuti: sono i tatuaggi con i numeri della deportazione nei campi di sterminio.