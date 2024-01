I danni al nostro commercio estero causati dalla crisi del Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’escalation dellain medio oriente sta penalizzando le esportazioni made in Italy e l’approvvigionamento di prodotti essenziali per la trasformazione della manifattura italiana. L’Ufficio studi di Confartigianato ha calcolato che ammontano a 8,8 miliardi (95 milioni al giorno), iper ilimport-export accumulati tra novembre 2023 e gennaio 2024 a causa del calo di traffico di navi mercantili tra l’Oceano indiano e il Marsulle rotte dell’interscambio dell'Italia con Asia, Oceania, paesi del Golfo Persico e del sud-est dell’Africa. In particolare, negli ultimi tremesi, l’Italia ha perso 3,3 miliardi, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri. Confartigianato ha misurato ...