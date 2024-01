I convocati per Taranto | rientra Ciano | cinque assenti per Auteri

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di rifinitura e dopo la conferenza stampa pre-match, Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la trasferta di domani a. In riva allo Ionio, il tecnico del Benevento ha deciso di portare 25 calciatori. Al rientro di, assente per squalifica contro la Casertana, fanno da contraltare le assenze di Meccariello, Karic, Masella, Rossi e Tello. Ad eccezione del difensore, tutti gli altri sono in lista di sbarco e potrebbero cambiare aria a breve. Regolarmente a disposizione i calciatori colpiti da febbre in settimana (Capellini, Viscardi e Ferrante). Questo l’elenco completo dei: PORTIERI: 12 Manfredini Nicolò, 1 Nunziante Alessandro, 24 Paleari Alberto; DIFENSORI: 3 Benedetti Amedeo, 20 Berra Filippo, 96 ...

