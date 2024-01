I compiti a casa? Non esistono più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il modello fisico è quello del campus inglese, ma gli ingredienti sono tutti nostrani: media Malpighi – Campus Villa Revedin. In questa media tutto è davvero a misura di studente: dagli spazi, ai laboratori (lingua, Stem, scienze), alle attività. Non c’è un minuto della giornata, mensa interna inclusa o svago, che non sia pensato "per farli stare bene, per uno sviluppo equilibrato dei ragazzi, per stimolare la loro curiosità, aiutandoli a cercare risposte", osserva Francesca Guizzardi, prof di Scienze e Matematica, nonché referente del campus. Inaugurata sei anni fa e immersa nel parco di Villa Revedin, questa media non ha davvero uguali: per didattica e per il verde che è un prolungamento delle aule e dei laboratori con i muri. La campanella suona alle 8 e poi alle 16,45. Quando si esce, rivela Guizzardi, "isono già fatti". Attenzione, fatti non perché si ...