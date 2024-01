I cibi peggiori che si possono mangiare in uno stadio di calcio

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Assistere a una partita diè un'esperienza da vivere spesso in compagnia, con amici o familiari. Ed è un vero rito in cui si tifa, si canta, si esulta e si spera. Ma, oltre a tutto ciò, si mangia. Un account Instagram, chiamato 'footy scran' ha deciso di raccogliere tutte le foto e le testimonianze di ciò che i vari club vendono durante i 90 minuti di un match. Panini, patatine, bibite, ma anche piatti compositi, pasta, patate, dolci. Vere e proprie opere d'arte, anche bruttissime, tra semplicità e porzioni piccole o gigantesche. Ma c'è anche chi fa scelte più strane', optando per piatti provenienti da tutto il mondo. Il canale social, intanto, ha sempre più successo, tra commenti e partecipazione attiva, con oltre 38mila follower. "Ho avviato FootyScran due anni fa e volevo mostrare quali alimenti sono disponibili in tutto il mondo", ha spiegato ...

ma dimostra l'amore per il cibo nel calcio". Per la cronaca 'scran' può essere tradotto con 'avanzi' (anche se non ha un'accezione negativa ma piuttosto una sfumatura di comicità). Ecco alcuni esempi ...