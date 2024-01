Honor Magic V2 | recensione del pieghevole più sottile al mondo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo sei mesi dalla sua presentazione in Cina,ha finalmente introdotto ilV2 nel mercato europeo, una mossa che rispecchia l'ambizione dell'azienda nel settore degli smartphone pieghevoli. Nonostante non sia il più recente in termini di specifiche tecniche per il 2024, ilV2 mantiene un livello di prestazioni da top