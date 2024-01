“Ho il sugo sul fuoco” | anziana prende tempo e sventa la truffa | arrestato finto poliziotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Forlì, 27 gennaio 22024 - Le truffe agli anziani si moltiplicano, ma non tutti si lasciano infinocchiare, e c'è chi riesce addirittura a mettere nel sacco itori. E' capitato a una signora di Forli: ha ricevuto una telefonata da un sedicente agente delle forze dell'ordine che la informava: "Suo figlio è in stato di fermo". Aggiungendo che per 'liberarlo' doveva consegnare, a unche sarebbe passato a ritirarla, una cauzione in denaro e preziosi da almeno 6.800 euro. A quella richiesta assurda, la donna si è insospettita e, per tenere al telefono il, si è furbescamente inventata una scusa: "Gi ho detto che avevo ilsule sono andata da mia figlia che abita nella casa di fronte alla mia e le ho chiesto di chiamare la polizia - racconta - Dato ...