“Ho dormito per tutto il viaggio di 20 ore in aereo | poi hanno iniziato a bruciarmi le gambe | mi era venuto un coagulo di sangue di 4 centimetri”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Haper quasi venti ore ma le si è formato undinella gamba. Quando si riposa in, dove la pressione atmosferica è elevata, bisogna prestare doppiamente attenzione alle posizioni adottate. Una gamba sovrapposta in eccesso, un braccio compresso dalla testa o una mano con la circolazione bloccata, possono portare a gravi danni. Lois Chitticks, una ragazza di 26 anni, ha voluto condividere coi propri followers di TikTok la propria esperienza di volo da Londra, fino all’Australia. Undurato quasi una giornata intera che, a causa delle molteplici ore di sonno, rischiava di giocare un brutto scherzo alla creator. Due giorni dopo l’atterraggio, Lois haa lamentare dei dolori alle, su tutte, quella di sinistra. Il polpaccio, ...

operai pagati in nero , dormitori abusivi e in condizioni igieniche sotto il “minimo etico”. Pagate 20 euro, finivano a costare in negozio fino a 350 ... (ilfattoquotidiano)

C’era chi riceveva 50 centesimi per una fibbia e chi 1,25 euro per la scarpa superiore di una scarpa. Dormivano nei capannoni delle ditte ... (ilfattoquotidiano)

Beatrice Luzzi, ancora lei Grande protagonista al Grande Fratello . Dopo lo sfogo e le scuse alla famiglia per via della tumulazione del papà, è ... (caffeinamagazine)

Alla soglia dei 90 anni, Giorgio Armani ha voluto “prendere il toro per le corna , rischiare per ricominciare”. Lo ha fatto con la sua ultima ... (ilfattoquotidiano)

Ma non è così, abbiamo trovato la porta d'ingresso divelta e una ragazza che dormiva rannicchiata sopra un materasso sudicio, tra sporcizia di ogni genere, al buio. Si è svegliata per il rumore fatto ...Jordan Willis afferma di non ricordare nulla di quella sera, si sarebbe addormentato dopo averli visti andare via: "Li ho visti uscire" ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...