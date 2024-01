Ho bisogno di una pausa Fosse stato per me | Bonolis spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ne aveva parlato già in precedenza, ma forse nessuno gli aveva creduto fino in fondo. Paolo, celebre e apprezzato conduttore televisivo, ha concesso un'intervista a La Stampa e ha vuotato il sacco: "A giugno scadono un sacco di cose: pure il desiderio di continuare a fare tv", ha detto. Parole, queste, che hanno preoccupato una schiera di fan. "per me, avrei già lasciato da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l'esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco", ha continuato in maniera sincera. Il motivo di tali dichiarazioni? ÈPaolostesso a chiarirlo: "Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro. Hodi nuovi stimoli, ma mi ...