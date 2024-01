Highlights Sinner-Djokovic | semifinale Australian Open 2024 VIDEO

Siamo solo a gennaio, siamo solo al primo Slam, eppure siamo eccitatissimi. Tutta l’Italia che si è svegliata a notte fonda per seguire la semifinale con Djokovic, ma anche quella che ne ha solo appre ...With his stunning win over Novak Djokovic at Australian Open 2024, Jannik Sinner halted the Serbian's unbeaten run and matched Carlos Alcaraz's feat.Un match da ricordare for the ages. Jannik Sinner arriva in finale degli Australian Open battendo Novak Djokovic, chiudendo una striscia di trentatrè vittorie consecutive del serbo e diventando anche ...