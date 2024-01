Highlights Monza-Trento 3-2 | Coppa Italia 2024 volley VIDEO

(Di sabato 27 gennaio 2024)sorprende tutti e battein rimonta 3-2, 23-25 25-13 23-25 25-23 15-9, nella prima delle due semifinali didi. Partita equilibratissima all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con gli uomini di Fabio Soli che conducono le operazioni vincendo primo e terzo set. Nel quarto parziale i brianzoli sembrano cedere alla superiorità dell’Itas, che si trova avanti prima 21-17 e poi 22-19. Nel momento più importante dell’incontrosi butta via e perde un set già vinto con il punteggio di 25-23. Al tie-breakraccoglie le ultime energie e conquista una finale quasi insperata. SportFace.

Il video con gli Highlights e i gol di Monza-Inter 1-5, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo U-Power Stadium ... (sportface)

Monza-Inter finisce 1-5 al termine di una partita vinta in maniera straordinaria dai nerazzurri e ricca di tantissimi gol. Di seguito gli highlights ... (inter-news)

Il video dei gol e degli Highlights di Empoli-Monza , match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio ... (sportface)

Dusan Vlahovic (LaPresse) – calciomercato.it Estremamente efficace la cura apportata dall’ex allenatore della Salernitana che dopo la vittoria casalinga contro il Monza ha riproposto segnali ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, l’Atalanta batte 2-0 l’Udinese. Alle 18 Juventus-Empoli, alle 20.45 Milan-Bologna ...