Highlights e gol Milan-Bologna 2-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la ventiduesima giornata di. Primo tempo spettacolare al Meazza: Zirkzee porta avanti i felsinei, poi rigore contestatissimo da Motta che viene espulso ma che viene però sbagliato da Giroud ipnotizzato da Skorupski, quindi comunque il pari a opera di Loftus-Cheek. Nella ripresa ancora un rigore per i rossoneri, Theo Hernandez sbaglia e prende il palo, ma pochi minuti dopo ancora Loftus-Cheek non perdona. Al 90? il terzo rigore della partita, col Var: Orsolini lo trasforma. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE The man of the moment foris @RLC Ruben Loftus-Cheek2?-2?I am Ultimate Sports AI: ...