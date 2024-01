Highlights e gol Juventus-Empoli 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventiduesima giornata di. All’Allianz Stadium subito un clamoroso colpo di scena: Milik viene espulso dopo intervento Var al 18? e i bianconeri sono subito in dieci, poi però nel secondo tempo su un calcio d’angolo Vlahovic la gira in porta e regala il vantaggio ai suoi. Ma nel finale arriva il pareggio da parte di Baldanzi con una conclusione beffarda. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

La capolista del girone C vince in Basilicata dopo tre pareggi consecutivi: doppietta di Adorante e sigillo di Erradi prima dell'1-3 di Volpe ...Tuchel perde subito Coman per infortunio ma trova il primo gol da professionista di Pavlovic. Davies raddoppia, Demirovic accorcia. Il solito Kane cala il tris poi nel finale succede di tutto.Eccellente primo tempo per la squadra di Gasperini che mostra un gioco di qualità che ha portato al vantaggio con Miranchuk e successivamente al raddoppio con Scamacca. Entrambi i gol su assist di De ...