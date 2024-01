Highlights e gol Augsburg-Bayern Monaco 2-3 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 27 gennaio 2024) Glie le azioni salienti di2-3, match della diciannovesima giornata di. Un gol annullato a Rexhbecaj nel primo tempo fa suonare la sveglia in casa. Al 23? è Pavlovic a sbloccare il risultato, prima del raddoppio di Davies in un primo tempo guastato dall’infortunio di Coman. L’reagisce con Demirovic, autore della rete che riapre tutto al 52?, ma Harry Kane al 58? firma il 3-1 Nel finale la squadra di casa si riporta sul -1 con un rigore di Demirovic, ma non basta per sperare nella rimonta. SportFace.

L’Atalanta batte l’Udinese per 2-0 e si issa momentaneamente in zona Champions: De Ketelaere sugli scudi con due assist L’Atalanta da’ un segnale forte nella corsa al quarto posto. Nerazzurri che ...Atalanta ancora vicina al gol al 19’: Miranchuk serve Scamacca che fa la boa a centro area e appoggia per l’accorrente Scalvini che però calcia troppo centralmente. Nel momento in cui l’Atalanta ...Eccellente primo tempo per la squadra di Gasperini che mostra un gioco di qualità che ha portato al vantaggio con Miranchuk e successivamente al raddoppio con Scamacca. Entrambi i gol su assist di De ...