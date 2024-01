Highlights e gol Atalanta-Udinese 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Inizio con un buon ritmo per entrambe le squadre con l’che non disdegna e si crea qualche pericolosa palla gol, trascinata da un Thauvin in grande spolvero. L’però comincia a carburare e sul finire di primo tempo mette a segno un uno-due che manda k.o. gli ospiti: prima Miranchuk poi Scamacca, entrambi con due deliziosi assist di De Ketelaere, firmano il 2-0. L’ci prova nella ripresa, ma senza troppa convinzione. L’gestisce e porta a casa tre punti importantissimi, Gasperini vola al quarto posto in attesa degli altri risultati. IL ...

