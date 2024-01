Heerenveen-AZ Alkmaar domenica 28 gennaio 2024 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il nuovo allenatore dell’AZMaarten Martens sperava in un’inizio migliore di un 2-2 in casa con lo Zwolle al suo debutto come capo allenatore dopo aver guidato le riserve. Pascal Jansen ha dovuto andarsene, nonostante ottime statistiche, ma la società ha pensato che la squadra avesse bisogno di un nuovo slancio. In effetti le InfoBetting: Scommesse Sportive e