Hashish dalla Spagna ed estorsione | Comportati bene o il tuo bar salta

(Di sabato 27 gennaio 2024) Mattina del 12 giugno scorso, siamo nella filiale Tnt di Pero. I carabinieri arrivano con le unità cinofile per ispezionare i pacchi in giacenza: i cani puntano su un pacco inviato da Barcellona. Il fiuto non sbaglia: dentro ci sono quattro chili didivisi in panetti e cilindri, con un principio attivo tra il 40 e il 70%. Qualche ora dopo, il responsabile del centro di smistamento contatta i militari per informarli che un uomo, poi identificato per il trentatreenne Samuele G., si è presentato lì in macchina con altre due persone per ritirare il pacco. All’arrivo degli investigatori dell’Arma, la Panda bianca non c’è più: G., rimasto da solo, inizia a balbettare, per poi accusare un malore. Ai carabinieri dirà di avere un bar che effettua anche un servizio di "raccolta di spedizioni" per conto terzi, precisando però di non conoscere il contenuto del pacco e di ...