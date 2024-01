“Ha mentito a tutti | chi è davvero” Stefano dentro il Grande Fratello e fuori il caos dopo la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) In questi ultimi giorni insieme ai soliti si è distintoMiele e non solo perché si è legato a una delle concorrenti più forti, ossia Beatrice Luzzi. È uno degli ultimi arrivati in Casa e nell’ultima diretta è stato subito interpellato per un grosso scontro avvenuto con Perla. Lo stilista l’aveva accusata di aver sbottato durante la notte e di aver usato parole molto forti nei confronti di Monia La Ferrera. Ma la clip mostrata da Alfonso Signorini l’ha s. E poi quelle allusioni su Federico Massaro, che non sono piaciute nénéla Casa. Sempre qualche giorno fa Fiordaliso parlava con Letizia dello stilista ma una cosa ha dato fastidio a entrambe: “A me piaceperò anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la ...