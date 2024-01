Guinea Ecuatoriale-Guinea ottavi Coppa d’Africa | 28-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 27 gennaio 2024) La, nella sua tipica imprevedibilità, spesso regala storie inaspettate come quella della, capace non solo di vincere il gruppo A con 7 punti superando la Nigeria per la migliore differenza reti ma anche di mandare nello sconforto i padroni di casa della Costa d’Avorio travolti 4-0 nell’ultima giornata della fase a InfoBetting: Scommesse Sportive e