Guida TV | programmi di stasera | sabato 27 gennaio 2024

(Di sabato 27 gennaio 2024)aitv della prima serata di oggi,27.01., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tali e QualiShow RAI2 Un sacchetto di biglie Film RAI3 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui Attualità RETE4 Schindler’s List Film CANALE5 C’è Posta per TePeople Show ITALIA1 Space Jam: New Legends Film LA7 In Altre Parole Attualità REALTIME Il Dottor Alì Docureality CIELO Casa di Piacere Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Docureality NOVE Auschwitz – Memorie della Shoah Documentario

