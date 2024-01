Guglielmo Bosca | l’uomo che il destino non ha piegato | un esempio di perseveranza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha conquistato un fantastico secondo posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’Italiano è sceso con il pettorale numero 17 sulla pista tedesca e si è portato al comando, accarezzando il sogno della vittoria. Poco dopo, però, il francese Nils Allegre, sceso con il 18, lo ha beffato per 18 centesimi e ha conquistato il primo successo nel massimo circuito internazionale itinerante. Il nostro portacolori è riuscito a salire sul podio per la prima volta in carriera, a due settimane di distanza dall’eccellente quinto posto di Wengen: sembra essere entrato in una nuova dimensione, dopo aver superato moltissime difficoltà e diversi infortuni decisamente gravi.ha 30 anni (è nato il 5 giugno 1993) e oggi ha ottenuto il miglior risultato della ...