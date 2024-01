Guerra ultime notizie Usa | Canada | Italia e Londra | stop fondi all’Unrwa Media | piano Usa per armi nucleari in Gb

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo Usa,anche la Gran Bretagna sospenderà ulteriori finanziamenti. l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi che ha annunciato un’inchiesta sul presunto coinvolgimento di dipendenti nell’attacco del 7 ottobre in Israele. Il governo riconosciuto a livello internazionale dello Yemen ha chiesto il sostegno di Stati Uniti e Arabia Saudita per eliminare la capacità di organizzare attacchi alle navi del Mar Rosso da parte degli Houthi, i ribelli sciiti filoiraniani.

ricorda don Ottria - In seguito siamo venuti a conoscenza di quanto fosse successo. Ci eravamo illusi che dopo la Shoah e la Guerra mondiale si aprisse un futuro diverso. Purtroppo, l'attualità ci sta ...Durante i 23 mesi di guerra, la Russia ha perso 736 carri armati T-80 e un totale di 2.666 carri armati in generale, secondo gli ultimi dati dal sito web Oryx, che tiene traccia delle perdite da ...Secondo gli ultimi dati del sito web Oryx. el corso dei 23 mesi di guerra in Ucraina, la Russia ha perso 736 carri armati T-80 e 2.666 carri armati in totale.