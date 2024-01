Guerra ultime notizie Anche Londra | dopo Usa | Canada e Italia | sospende i fondi all’Unrwa | siamo sconvolti Media | piano Usa per armi nucleari in Gb

(Di sabato 27 gennaio 2024) Gli Stati Uniti hanno compiuto un raid contro un sito degli Houthi nello Yemen,che i ribelli sciiti filoiraniani hanno rivendicato un attacco missilistico nel Mar Rosso contro una petroliera britannica, che ha subito un incendio.Usa el’rà ulteriori finanziamenti, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi che ha annunciato un’inchiesta sul presunto coinvolgimento di dipendenti nell’attacco del 7 ottobre in Israele. Resta alta la tensione nello Stretto di Taiwanle elezioni sull’isola e la vittoria alle presidenziali di William Lai, considerato da Pechino un pericoloso “separatista”, seguita dalla visita a Taipei di una delegazione Usa.

