Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di sabato 27 gennaio 2024)live dellatraoggi, sabato 27 gennaio La Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha respinto la richiesta di ricorso disulla denuncia del Sudafrica contro Tel Aviv per genocidio nella Striscia. I giudici ritiengono che vi sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie. Media israeliani affermano che ci sarebbe un’intesa di base consulla maggior parte dei termini di un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi. Decine di persone hanno bloccato, per il terzo giorno consecutivo, l’ingresso degli aiuti umanitari al valico israeliano di Kerem Shalom con Gaza. Gli organizzatori della protesta – che vede tra le sue file anche parenti degli ostaggi – hanno denunciato che “nessun aiuto entrerà fino a che l’ultimo dei rapiti non ...