Guerra in Medio Oriente | la diretta Raid Usa sugli Houthi dopo il bombardamento a una petroliera britannica

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 –la decisione del Tribunale dell'Aja che ha respinto le richieste di archiviazione del processo per genocidio contro Israele invitando il Paese a impegnarsi per impedire un genocidio, continuano gli attacchi e gli scontri mentre la tensione rimane particolarmente alta nel Mar Rosso. La schermata di ukmto.org. Un'esplosione vicino a una nave a 50 miglia nautiche a sud di Moca, porto sul Mar Rosso dello Yemen, è stata riferita dall'agenzia marittima del Regno Unito, United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) che lo riporta sul suo sito. Secondo l'Ukmto, il comandante ha parlato di un'esplosione a cento metri sul lato di dritta della nave, non ci sono feriti nè danni. Non ci sono al momento ulteriori indicazioni sulla proprietà e la bandiera della nave.

Resta alta la tensione in particolare nel Mar Rosso mentre proseguono le reazioni alla sentenza del tribunale dell'Aja. Oggi il mondo ricorda l'orrore della Shoah in occasione del Giorno della Memoria, che quest'anno ricorre mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Israele e Hamas.