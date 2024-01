Gudo Visconti | provoca un incidente a bordo di un’auto rubata e scappa a piedi | bloccato dai carabinieri

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Milano) – Hato undie poi è fuggito a. Una fuga durata molto poco: iinfatti lo hanno arrestato quasi subito. È successo tra i comuni di Rosate e, nella periferia ovest di Milano. Un 35enne italiano pregiudicato è stato denunciato, mentre i due complici che erano con lui sono riusciti are. Poco prima dell’arresto l’uomo avevato un, fortunatamente, senza feriti. Nell’auto insieme a lui c’erano altre due persone. Subito dopo lo schianto i tre avevano abbandonato l’auto per fuggire a. Sulle loro tracce però c’erano già ...

Fugge dopo un incidente: denunciato per ricettazione, riciclaggio, porto di armi e oggetti atti a offendere e omissione di soccorso. Fugge dopo un incidente: subito preso, per lui una sfilza di denunc ...Il fatto è avvenuto nel comune di Gudo Visconti. Uno dei tre coinvolti è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Rosate ...La spesa stimata per la realizzazione è passata da 120 a 275 milioni di euro La consulta intercomunale: «Pressing su Stato e Regione sul rifinanziamento» ...