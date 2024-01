Guastalla | accoltellato al bar dopo una lite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Reggio Emilia), 27 gennaio 2024 – Ci sarebbero dei contrasti personali pregressi dietro lain un bar alla periferia di, culminata con il ferimento alla spalla di un uomo di 34 anni, residente in loco, avvenuta l’altra sera. Un cinquantenne abitante a Gualtieri è stato individuato e denunciato per lesioni personali aggravate. L’aggressore risulta aver usato un coltello con lama arrotondata a due punte, di quelli usati solitamente per afferrare pezzi di frutta, con cui ha colpito alla spalla il 34enne, per poi allontanarsi. Sono arrivati i soccorsi sanitari per portare il ferito in pronto soccorso, dove è stato medicato per traumi guaribili in una decina di giorni. Il coltello è stato rinvenuto nel parcheggio vicino al bar, ad opera dei carabinieri del nucleo radiomobile, intervenutila ...