Grifone concentrato Nocciolini a disposizione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Domani si chiude il mese di ferro per il Grosseto con l’arrivo allo stadio "Zecchini" del Tau Altopascio. I biancorossi di mister Bonuccelli, dopo il successo esterno con il Seravezza Pozzi devono dare continuità alle prestazioni e ai risultati, anche se con gli amaranto del tecnico Venturi, rivelazione di questo girone, non sarà facile. Ieri pomeriggio Cretella e compagni hanno concluso la preparazione settimanale (stamani ci sarà la consueta rifinitura) con una partitella a tutto campo nel corso della quale il tecnico ha alternato alcuni giocatori in diversi ruoli. Hanno lavorato a parte Arcuri, Bruni, Saio e Prati che stanno recuperando, dopo gli infortuni, una condizione fisica ottimale. L’attaccante, ultimo arrivato in casa biancorossa, è stato impegnato e pare abbia risolto il problema del dolore ad un polpaccio: domani sarà disponibile. Per quanto ...