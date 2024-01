Greta Rossetti e Perla Vatiero stanno manipolando Sergio al GF? “Molto grave”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nella casa del Grande Fratello si sta venendo a creare un legame sempre più stretto traD’Ottavi e. Nel corso della giornata di ieri la ragazza ha anche provocato il suo coinquilino con delle battute spinte e colme di doppi sensi. In serata, poi, la situazione è diventata ancora più calda, ed è intervenuta anche. Vediamo cosa è successo.fanno un discorso aal GF: loha deciso di fare un discorso aD’Ottavi in cui ha provato a spronare il coinquilino del GF ad essere un po’ più aperto. La giovane ha ammesso di credere che lui non sia esattamente così al di fuori del ...