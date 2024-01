Grande Fratello | Vittorio e Beatrice tentano di chiarirsi dopo alcune incomprensioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel corso della serata di ieriMenozzi eLuzzi nella Casa delhanno avuto un piccolo battibecco. I due in queste ore hanno cercato diconfrontandosi su quanto accaduto in precedenza. I due compagni d’avventura sono riusciti a trovare un punto d’incontro? Oppure no? Scopriamolo insieme.cercano diSeduti a bordo piscinaLuzzi eMenozzi, che nella Casa delin questi mesi hanno instaurato unrapporto d’amicizia, in seguito al battibecco avuto qualche ora prima, hanno cercato e trovato il momento giusto per ...