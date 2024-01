Grande Fratello | si va verso la chiusura | arriva un nuovo cambio di programmazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ci sono ancora dubbi su quando terminerà questa edizione del, in quanto gli autori starebbero studiando ancora il da farsi. Tuttavia, la sensazione comune è che si opterà per unaanticipata. L’ultima puntata si sarebbe dovuta svolgere nella prima settimana di marzo a quanto pare, ma adesso si vocifera che sia stata anticipata di almeno due settimane. Per tale ragione, i vertici hanno cambiato ancora una volta ladi programma I cambi didelsono quasi al pari dei televoti che si sono sostenuti quest’anno. Ebbene sì perché, ancora una volta, il reality si appresta a cambiare giorno di messa in onda. Un ...