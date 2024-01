Grande Fratello | il reality si allunga | torna il doppio appuntamento settimanale e ci sarà la sovrapposizione con L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Come dichiarato anche dallo stesso Alfonso Signorini, ilsi conferma essere il programma più ballerino del palinsesto Mediaset, tant’è che nelle prossime settimane ilshow di Canale 5 subirà nuove variazioni per quanto riguarda la sua messa in onda. A partire dalla settimana dopo la fine del Festival di Sanremo, infatti, la rete ammiraglia Mediaset metterà in atto dei cambiamenti volti a contrastare la concorrenza Rai e per questo motivo le ultime tre puntate di Ciao Darwin non andranno più in onda il venerdì, bensì il mercoledì sera. A partire dal 14 febbraio, quindi, lo show di Paolo Bonolis andrà in onda il mercoledì e si sfiderà con lo show musicale di Claudio Baglioni, A tutto cuore. Il, invece, oltre ad andare in onda nella sua consueta collocazione del ...