Grande Fratello e L’Isola dei Famosi in onda contemporaneamente | Signorini si allunga e torna il doppio appuntamento

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nuovi cambi di palinsesto in quel di Canale 5.lo aveva annunciato: ilcontinua ad essere il programma più mobile tra quelli dell’ammiraglia Mediaset, ma non sarà il solo. Come cambierà nel futuro prossimo la messa indel reality condotto da Alfonso, come cambia (ancora) la programmazione: ecco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.