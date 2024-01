Governo | Schlein | ‘Meloni come Wanna Marchi | regina delle televendite’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Dobbiamo difendere la libertà di stampa. Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica: mille euro in più per gli anziani, si vota l’8 e il 9 giugno. Una propaganda nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani. Guardando la televisione pubblica Giorgia Meloni sembra diventata latelevendite, ispirandosi a. Ma la Tv pubblica non può essere Telemeloni”. Lo ha detto Ellyall’evento del Pd sull’Europa a Cassino.. L'articolo CalcioWeb.