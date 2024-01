“Golda” | in libreria la storia della donna che fondò Israele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (askanews) – “, lache” è il raccontovita diMeir, la prima premierin, terza nel mondo, che ha guidato il paese nei difficili momenti dell’attentato di Monaco,guerra di attrito e di quella del Kippur. Una figura che viene descritta nel libro di Elisabetta Fiorito, giornalista di Radio 24 e collaboratrice di Shalom, per la Giuntina. Tutte le tappevita disono analizzate e percorse, dalla nascita a Kiev in epoca zarista alla partenza per gli Stati Uniti, dalla decisione di emigrare nella Palestina mandataria nel 1921 all’arrivo nell’afosa Tel Aviv guidata da Meir Dizengoff. Anni in cui con spirito pioneristico ...