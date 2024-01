Goffredo Cerza | il compagno di Aurora Ramazzotti si è fatto il trapianto di capelli | le foto dopo l’intervento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)di cappelli per, ildi. Negli ultimi mesi, la condivisione delle operazioni per inserire nella cute dei nuovi innesti, è una pratica sempre più comune tra influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. Contenuti e dirette testimonianze stanno normalizzando una condizione (l’alopecia) che colpisce molti uomini, anche in giovane età.ha postato nelle proprie storie Instagram scatti del “pre e post” operazione, aprendosi anche a rispondere alle domande dei follower., effettuato nella clinica milanese Insparya, è andato per il meglio. Il centro, fondato da Cristiano Ronaldo, permette di sottoporsi a trapianti dipagando un prezzo che si aggira attorno ai 6 ...