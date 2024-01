Godzilla Minus One | il sequel si farà? Yamazaki ha già un’idea

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo il grandissimo successo del film che ha addirittura ricevuto una candidatura agli Oscar, i fan si chiedono se ci sarà mai undiOne e il regista del film parla dell’eventualità e di avere giàIl nuovo film dista facendo la storia della saga cinematografica dedicata al Re dei Mostri. Ora, dopo la candidatura agli Oscar del film, ci si chiede se siundiOne. Alla domanda dei fan risponde direttamente il regista del film, Takashi(qui la filmografia completa), che già in passato sperava di continuare con il franchise. Ora è tornato a parlare del film in un’intervista con HJWeb, e purtroppo, almeno per il momento, non c’è nessun ...