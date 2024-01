Gli Usa in numeri | perché si vota “il primo martedì dopo il primo lunedì”?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/01/Usa-in-.mp4 In questo 2024, gli americani sono chiamati alle urne per le elezioni presidenziali il 5 di novembre.proprio il 5 di novembre? Ora, queste in programma sono le sessantesime elezioni presidenziali americane. Le prime 15 videro i seggi aperti per un periodo molto lungo, circa un mese. Si dava tempo ai cittadini, agli elettori, di recarsi ai seggi elettorali, indicativamente quasi sempre avendo come riferimento il mese di novembre,ritenuto il meno impegnativo dal punto di vista lavorativo per gli agricoltori, per gli allevatori, che allora erano quelli che in qualche modo governavano economicamente il Paese. Nel 1845 venne emanata una legge specifica per ridurre ad un giorno solo le pratiche di voto: si decise di mantenere il mese di novembre e di ...