Gli Houthi attaccano un' altra petroliera e scatta un nuovo bombardamento

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le forze americane hanno colpito una posizionenello Yemen dopo che i ribelli sciiti hanno attaccato unabritannica ora in fiamme nel Golfo di Aden. «Verso le 3:45 ora locale il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom) ha effettuato un attacco contro un lanciatore di missili antinavepronto a far fuoco nel Mar Rosso», si legge su X, dove il CentCom specifica che si trattava di una «minaccia imminente» per i cacciatorpediniere e le navi mercantili americane nella regione. I ribelli vicini all'Iran, che stanno intensificando gli attacchi contro il traffico mercantili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, hanno riferito ieri sera di aver lanciato «missili» contro una «britannica, la Marlin Luanda», precisando che la nave, «colpita frontalmente, ha preso fuoco». Il ...

L’avanzata del greggio è stata sostenuta dalle elevate tensioni in Medio Oriente e nel Mar Rosso, con gli Stati Uniti che hanno colpito i ribelli Houthi appoggiati dall’Iran nello Yemen per ...La situazione geopolitica in Medio Oriente è rimasta incerta, tanto per l’evoluzione dello scontro tra Israele e Hamas a Gaza, quanto per gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi ...Venerdì, ad esempio, gli Houthi hanno lanciato un missile balistico antinave contro la USS Carney, una nave della marina statunitense nel Golfo di Aden. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha detto ...