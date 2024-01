Gli agricoltori bloccano il casello di Orte

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Anche gliitaliani hanno deciso di bloccare le autostrade in segno di protesta. La protesta a bordo dei loro trattori ha bloccato la rotatoria situata all'ingresso delautostradale disull'autostrada A1, nel Viterbese. Ilrisulta chiuso in entrata e in uscita, come riporta il sito di Autostrade per l'Italia. I trattori presenti sono decine. Sul posto la polizia di Stato. "Non vogliamo sussidi, vogliamo il giusto prezzo per ciò che produciamo", si legge su un cartello esposto da un manifestante. E poi ancora: "sosteniamo il Made in Italy". "Protestiamo contro uno Stato che ci ha abbandonato", dice ancora un altro agricoltore.