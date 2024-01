Giustizia | scusate il ritardo | Zuncheddu assolto dopo 33 anni in carcere da stragista video

(Di sabato 27 gennaio 2024)una condanna all’ergastolo e 33di, Beniaminoè statoe torna libero. L’ex allevatore è statonel processo di revisione dai giudici della Corte di Appello di Roma.era stato condannato all’ergastolo con l’accusa di essere l’autore della strage di Sinnai (Cagliari) dell’8 gennaio del 1991 in cui furono uccisi tre pastori. Con la decisione dei giudici, oggi in aula alla lettura della sentenza, torna libero33di. “E’ la fine di un incubo“, dicel’assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Mala-, la strage mai commessa daAll’udienza dello scorso ...

ANCONA «La battaglia per ottenere giustizia è appena iniziata, sarà lunga, forse difficile, ma vale la pena di essere combattuta». A quindici giorni dalla dramma che ...Rompe il silenzio Roberta Faraoni per parlare del figlio 25enne trovato impiccato nel carcere di Montacuto: "C’è chi non ha fatto nulla per aiutarlo".