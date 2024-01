Giustizia | pg Milano | ' fortissimo calo femminicidi | crescono morti su lavoro'

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gen. (Adnkronos) - "Gli omicidi nei confronti di vittime femminili" registrano "fortunatamente" un "rispetto all'anno precedente, precisamente 23 procedimenti a carico di noti contro i 58 del periodo precedente, in assoluto comunque un valore ancora troppo alto; sostanzialmente invariato il numero di delitti contro al libertà sessuale, ni moderato ma costante aumento i delitti di stalking". E' uno dei dati forniti dalla procuratrice diFrancesca Nanni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Al'ultimo anno è stato caratterizzato da un sensibile aumento degli infortuni sul: sono state 13 lesulverificatesi nel periodo di riferimento rispetto agli 11 del precedente periodo, ...

Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei, che nel discorso per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario ha ritenuto "necessario fare riferimento", senza "voler entrare nel ...Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Aumenta il numero di reati commessi dai minori stranieri non accompagnati e di quelli contro il patrimonio commessi da soggetti non imputabili, oltre che la costante cres ...A Milano il presidente Ondei: "In aumento processi rapine e codice rosso ma tempi più brevi per la trattazione dei procedimenti penali". A Palermo "Cosa nostra non è stata ancora debellata e conserva ...