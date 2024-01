Giustizia | pg Milano | ‘dubito su volontà riformatrice se non si investe in risorse’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

2024-01-27. "Nessuna seria riforma può essere affrontata senza un concreto progetto di adeguamento delle risorse umane e materiali alle esigenze degli uffici e agli obiettivi che gli stessi uffici sono tenuti a raggiungere nei prossimi anni. Dopo molti anni di esperienza, sempre in uffici di merito, ritengo di poter seriamente dubitare della reale intenzionedi chiunque non ponga ai primi posti della sua agenda il problema del completamento degli organici e della predisposizione di adeguate forme di collaborazione". Lo sostiene la procuratrice generale diFrancesca Nanni in occasione dell?inaugurazione dell?anno giudiziario. "Per ottenere il risultato di una concreta riduzione dei tempi processuali, occorre affrontare con coraggio e determinazione le criticità esistenti che riguardano il ...